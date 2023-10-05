ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 52722 طن تشمل : 6280 طن يوريا و 3144 طن اسمنت معبأ و 9571 طن كلينكر و 3010 طن حديد و 14902 طن ملح صب و 6850 طن علف و 1415 طن رمل و 320 طن مولاس و 7230 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27956 طن تشمل : 1298 طن خشب زان و 1012 طن خردة و 7000 طن ذرة و 214 طن تفاح و 1256 طن زيت طعام و 14586 طن قمح و 2590 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2123 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59569 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377032 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6536 شاحنة .