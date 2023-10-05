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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط  أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .
وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 52722 طن تشمل : 6280 طن يوريا و 3144 طن اسمنت معبأ و 9571 طن كلينكر و 3010 طن حديد و 14902 طن ملح صب و 6850 طن علف و  1415 طن رمل و 320 طن مولاس و 7230 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27956 طن تشمل :  1298 طن خشب زان و 1012 طن خردة و 7000 طن ذرة و 214 طن تفاح و 1256 طن زيت طعام و 14586 طن قمح و 2590 طن فول صويا .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2123 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59569 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377032 طنًا  .
كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا ،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6536 شاحنة .

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