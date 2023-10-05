عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مدينة دمياط الجديدة: شاطئ ذوي الهمم سيقدم خدماته طوال العام

شاطئ ذوي الهمم
شاطئ ذوي الهمم

تحدث محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن إنشاء أول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم في دمياط الجديدة، موضحًا أن طوله 9 كم على البحر الأبيض المتوسط، في إطار توجيهات وزير الإسكان بأن توجه المدن الجديدة خدماتها إلى ذوي الهمم.


وأضاف خلف الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نحلم بأن يكون الشاطئ صرحا كبيرا لأبنائنا من ذوي الهمم وألا يكون موسميا، وقررنا تحويل الشاطئ إلى نادي شاطئي متكامل الخدمات وهي فكرة متطورة يمكنها خدمة أبنائنا من ذوي الهمم». 


وتابع، أن هذا النادي الشاطئي لن يعمل بصفة موسمية، ولكن دائمة طوال فترة السنة، وتمت مراعات تصميمه بالكامل عبر الاستعانة بإحدى الجامعات المصرية حتى يتم توفير المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الهمم، على مستوى الحركة والدخول والخروج وتوفير مبانٍ متكاملة بخدمات طبية ورعاية وإدارة حتى دورات المياه تم تنفيذها بأجهزة تجعل ذوي الهمم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. 


وأوضح، أن النادي سيحتوي على حمام السباحة بمواصفات قياسية ومطاعم والكافيهات، لافتًا إلى أن رسوم دخول الشاطئ ستكون مجانية لكل ذوي الهمم.
 

شاطئ ذوى الهمم دمياط مدينة دمياط الجديدة جهاز مدينة دمياط الجديدة القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

بعد أطول سلسلة خسائر منذ 2016.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح رسميا

فتح باب الترشح.. ضوابط تلقي تبرعات المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لو هتحول الحق سجل.. رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

بدء الدورة التدريبية المجانية لـ 27 متدربة على ريادة الأعمال بشمال سيناء

المفاوضات دائما صعبة.. اعتراف أوكراني خطير بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبي

بتوجيهات الرئيس.. مد العمل بمبادرة 100 صحة ثلاثة أشهر و10 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

فيديو

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ