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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بوقف قبول تحويلات طلاب صفوف المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية (الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمداً من مدير المديرية ، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وعلى جانب آخر كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمسئولي وحدات المعلومات بالمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بما يلي :
- قيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى مع التأكيد على صحة بيانات (اللغة الاولى والثانية ، والشعبة والتخصص ، والموقف من الدمج ، واعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي ).

- طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية.

-قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية.

-تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ.

- مراجعة وتدقيق بيانات المدرسة (الرقم التعريفي - نوع المدرسة - التبعية - الفترة- العنوان - ارقام التليفونات- موقف الاتصال بالانترنت) ، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع لقسم الاحصاء بالادارة التعليمية.

- الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الالكتروني

- تسجيل الامكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل وايضا تسجيل بيانات المبنى المدرسي

- الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالاحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2023 / 2024 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه الى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية للانتهاء من اجراءات الاعتماد الالكتروني في موعد غايته منصف أكتوبر 2023

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