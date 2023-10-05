إعدام 3.778 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

واصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على951 منشأة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023، تحت إشراف الدكتور عطية علي منصور، مدير عام الشئون الوقائية.

وأسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى، مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، عن إعدام 3.778 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 7023 لتر عصائر ومشروبات ومياه معبأة منتهية الصلاحية

وتم إعدام 1279 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية، وتم سحب 127 عينة متنوعة لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمى.

كما أسفرت الحملة أيضاً عن الكشف عن 592 منشأة تدار بدون ترخيص، و59 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير 1307 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة جميع صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.

