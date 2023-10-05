مبلغ ضخم.. حملة ترامب الرئاسية تكشف عن جحم التبرعات

قالت حملة دونالد ترامب، إنها جمعت أكثر من 45.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام، وهو مبلغ يفوق بكثير التبرعات التي جمعها رون ديسانتيس، الرجل الذي كان يُنظر إليه على أنه ألد منافسيه.

وأوضحت حملة ترامب إنها أنهت سبتمبر بأكثر من 37.5 مليون دولار نقدًا، مدعومة بجمع التبرعات من طعونه القانونية.

بدوره، قال فريق ديسانتيس، إنهم يعتزمون الإبلاغ عن جمع 15 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023، أقل من إجمالي جمع التبرعات في الربع الثاني البالغ 20 مليون دولار.

ومن خلال نشر أرقام جمع التبرعات بعد ساعات من نشر حملة ديسانتيس، سعت حملة ترامب إلى إظهار الهيمنة على حاكم فلوريدا، الذي ناضل من أجل الارتقاء إلى مستوى التطلعات النبيلة للجمهوريين الذين رأوا فيه بديلاً قابلاً للتطبيق لترامب.

يُظهر زخم جمع التبرعات لترامب أن حملته للعودة إلى البيت الأبيض لم تخرج عن مسارها منذ أن وجهت إليه النيابة العامة أربع اتهامات في نيويورك وواشنطن العاصمة وجورجيا وفلوريدا.

وفي الواقع، قالت حملة ترامب إنها حققت 3 ملايين دولار من بيع أكواب القهوة والقمصان والملصقات التي تحمل الصورة التي التقطت له في أتلانتا، حيث يواجه اتهامات بالابتزاز على مستوى الولاية.