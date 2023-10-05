ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا .. لهذا السبب

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على السلطات الأمريكية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا يجب إرسال دولار واحد آخر حتى تصل أوروبا إلى القدر نفسه من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عن أوكرانيا".

وأشار ترامب، إلى أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حتى الآن، يصل إلى 175 مليار دولار، متسائلاً "لماذا نتقدم إلى هذا الحد، ونلحق الضرر بقواتنا واستعدادنا ونخفض بشكل كبير إمداداتنا من الأسلحة؟"، لدعم أوكرانيا، في حين لا تقوم الدول الأوروبية بالشيء نفسه.

وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، يوم الأربعاء، بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نقلت إلى أوكرانيا يوم الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.

وتأتي خطوة القيادة المركزية الأمريكية، في إطار المساعدة على تخفيف نقص الأسلحة في الوقت الذي يحذر فيه البنتاغون من نفاد الأموال اللازمة لمساعدة كييف على مواصلة حربها ضد روسيا.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين في وقت سابق، إن تقديم الولايات المتحدة المساعدات المالية لأوكرانيا، ينتهي بجيوب النازية.