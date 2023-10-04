نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا يهدد التركيبة السكانية لـ كييف

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا يهدد التركيبة السكانية لكييف".

نزيف سكاني، هذا هو الحال في أوكرانيا الآن، رحيل متواصل وعمليات نزوح مستمرة للنساء والأطفال من أوكرانيا إلى دول أخرى مخافة الوقوع ضحايا للحرب المشتعلة في بلادهم منذ ما يقرب من 20 شهرا، الأمر الذي ينذر بتغير كبير في تركيبة المجتمع الأوكراني.

صحيفة لوموند الفرنسية أشارت إلى أن موجات نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا ستمثل تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة في ظل التفكير الجاد لهؤلاء في الاندماج في مجتمعات أكثر انفتاحا وهدوءً وعدم العودة إلى أوكرانيا مرة أخرى.

الهجرة للنساء والأطفال

هذه الموجات من الهجرة للنساء والأطفال ستؤثر على المجتمع الأوكراني، حيث ستحدث تصدعا في تركيبته السكانية، ومن ناحية أخرى هناك توقعات بانخفاض نسبة الخصوبة لدى النساء هناك في ظل استمرار موجات النزوح ووصول عدد النازحين من أوكرانيا إلى نحو 8 ملايين في آخر 20 شهرا.

