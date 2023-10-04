عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا يهدد التركيبة السكانية لـ كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا يهدد التركيبة السكانية لكييف".

نزيف سكاني، هذا هو الحال في أوكرانيا الآن، رحيل متواصل وعمليات نزوح مستمرة للنساء والأطفال من أوكرانيا إلى دول أخرى مخافة الوقوع ضحايا للحرب المشتعلة في بلادهم منذ ما يقرب من 20 شهرا، الأمر الذي ينذر بتغير كبير في تركيبة المجتمع الأوكراني.

صحيفة لوموند الفرنسية أشارت إلى أن موجات نزوح النساء والأطفال من أوكرانيا ستمثل تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة في ظل التفكير الجاد لهؤلاء في الاندماج في مجتمعات أكثر انفتاحا وهدوءً وعدم العودة إلى أوكرانيا مرة أخرى.

 

 الهجرة للنساء والأطفال 

هذه الموجات من الهجرة للنساء والأطفال ستؤثر على المجتمع الأوكراني، حيث ستحدث تصدعا في تركيبته السكانية، ومن ناحية أخرى هناك توقعات بانخفاض نسبة الخصوبة لدى النساء هناك في ظل استمرار موجات النزوح ووصول عدد النازحين من أوكرانيا إلى نحو 8 ملايين في آخر 20 شهرا.
 

أوكرانيا المجتمع الأوكراني القاهرة الإخبارية النساء الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

سنة الفجر ماذا يقرأ فيها.. وقتها وفضل المحافظة عليها 40 يومًا

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

لأول مرة في التاريخ.. ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

أشياء غير منطقية | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

إيدها اترعشت أول ماشافته| قصة لأول مرة من زوجة هيكل ولحظة تعارفهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ