إيطاليا تلمح باحتمال تقليل دعم أوكرانيا

ألمح وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، بأنه من المحتمل أن تقلل بلاده الدعم المقدم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إيطاليا قدمت جهودا كبيرة لدعمها.

وحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قال كروزيتو إن إيطاليا ركزت بشكل خاص في مساعداتها لأوكرانيا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية مثل الطاقة والمدارس.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، مؤكدًا أن الحكومة الإيطالية قد قامت بكل ما في وسعها تقريبًا.

وأوضح كروزيتو أن وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، تحدث عن "الخيار السياسي" في أثناء زيارته لكييف، حيث يجب مراعاة الجانب السياسي والتقني عند مناقشة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وذلك لحماية الدفاع الإيطالي من المخاطر.

كما اعتبر أن ثمة احتمالية لبدء حوار بين أوكرانيا وروسيا في الربيع المقبل، معربا عن اعتقاده بأن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وقد يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، وأشار إلى أن الربيع قد يكون الوقت المناسب للدولتين لاستنفاد قدراتهما العسكرية وفتح المجال للحوار.

وأكد الوزير الإيطالي أنه لا أحد يفكر فعليا في استخدام الأسلحة النووية، وأنه لا يوجد خوف حاليا من تصعيد يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، لكنه أشار إلى أن "الجنون ليس مستبعدا تماما".