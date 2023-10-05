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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يسبب الشلل الجزئي.. تفشي مرض غير معروف في كينيا

تفشي مرض غير معروف
تفشي مرض غير معروف في دولة أفريقية

أعلنت السلطات الكينية إغلاق مدرسة ثانوية غربي البلاد مؤقتا، بعد دخول عشرات الطلاب إلى المستشفى بسبب مرض غير معروف، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت التقارير واللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن غالبية الطلاب المتضررين في مدرسة سانت تيريزا إيريجي الثانوية للبنات في مقاطعة كاكاميجا الغربية أصيبوا بالشلل الجزئي بسبب المرض ولم يتمكنوا من المشي.

وحسب ما ورد، وافقت إدارة المدرسة الثانوية والمسؤولون الحكوميون بالمقاطعة على السماح للمتعلمين في المستويات من الأول إلى الثالث بأخذ استراحة لمدة أسبوع بينما تستمر التحقيقات في تفشي المرض.

وقالت حكومة منطقة كاكاميجا: “لقد سُمح لطلاب الصف 1 و2 و3 بالاستراحة مؤقتًا، ومن المتوقع أن يعودوا بتقريرهم الأسبوع المقبل بمجرد تقييم الوضع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار موقف مماثل”.

وذكرت صحيفة “ديلي نيشن”، أن قرار إغلاق المدرسة مؤقتا جاء بعد أن ثار الطلاب وقاموا بتخريب الممتلكات الحكومية، بينما أصر بعض الآباء على إعادة أطفالهم إلى المنزل.

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ومع ذلك، خلال زيارة للمدرسة، أكد مسؤول كبير في وزارة التعليم لأولياء الأمور القلقين أن الوضع تحت السيطرة، وأن الفصول العادية ستستمر للطلاب الآخرين الذين يستعدون للامتحان الوطني النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ونقلت “أفريكان نيوز”، عن جاريد أوبيرو، المدير الإقليمي للتعليم، قوله، إن “وزارة التعليم وحكومة المقاطعة وإدارة الصحة العامة ملتزمون بضمان حصول الأطفال على العلاج المناسب”.

السلطات الكينية كينيا كاكاميجا مرض غير معروف

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