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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد شهر من الآن

تحذير من حدوث فيضانات مدمرة في كينيا

فيضانات
فيضانات

حذرت السلطات الكينية مواطنيها في مدينة كاجيادو، من التعرض لخطر فيضانات مدمرة، وفق ما ذكر موقع كينيا نيوز.

وطالبت السلطات بإخلاء المنازل والمتاجر وكل شيء في أقرب وقت، وذلك لاقتراب هطول سيول وأمطار خلال أيام.

وطالب حاكم مقاطعة كاجيادو جوزيف أولي لينكو، السكان بالتعاون لتجنب المآسي الناجمة عن الفيضانات، ناصح لهم بالإخلاء قبل هطول أمطار النينو المتوقعة في أكتوبر.

وأكد مدير منطقة غرب كيسومو، موريس أوريشو، للسكان أنه تم تحديد مراكز إخلاء أخرى  غير المدارس للاحتماء من خطر الفيضانات.

أشار إلى أن الكنائس، أمكان للاحتماء من الأخطار وحكومة مقاطعة كيسومو اتخذت خطوات كافية لضمان عدم تعطيل الفيضانات لحياة الناس.

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وذكر: “لقد قمنا بتحديد ورسم خرائط للأماكن والمناطق المعرضة للفيضانات ومن ثم، فإننا نناشد شعبنا أن يكون في حالة تأهب ويستجيب لدعوات الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا  لمنع الخسائر والكوارث".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المنظمات المختلفة التي تستجيب للكوارث كانت في حالة تأهب قصوى في المقاطعة، بما في ذلك الصليب الأحمر، واليونيسيف، تقوم حاليًا بتقييم قدرتها على الاستجابة في حالة الطوارئ. 
 

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