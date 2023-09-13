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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدثا ساعة ولم يوقعا أي اتفاقية.. تعليق الكرملين بعد لقاء بوتين وكيم

بوتين وكيم
بوتين وكيم

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين ، إنه لا توجد خطط لتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اتفاقات تتعلق باجتماعهما اليوم الأربعاء في مركز الفضاء الروسي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.

التقى الزعيمان وأجريا محادثات مغلقة لأكثر من ساعة في قاعدة فوستوشني الفضائية، موقع إطلاق الصواريخ الفضائية الروسية، في مقاطعة أمور في منطقة الشرق الأقصى من روسيا.

وعندما سُئل عن التقارير  التي تتحدث حول محادثات تبادل الأسلحة بين البلدين، قال بيسكوف إن "النطاق الكامل للعلاقات [بين البلدين] يعني الحوار والتفاعل في المجالات الحساسة، مثل التفاعل العسكري"، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا 1 الرسمية.

وأضاف بيسكوف، أن "جميع القضايا الأخرى تنحصر  فقط  بين بلدينا ولا ينبغي أن يكون  هذا شاغل لاهتمام أي دولة أخرى . إن تعاوننا يتم لصالح شعبي بلدينا، ولكن ليس ضد أي شخص".

وتابع بيسكوف: "كوريا الشمالية هي جارتنا القريبة، سنبني علاقات مع جيراننا بطريقة مفيدة لنا ولجيراننا وذلك على الرغم من أي كلام يدور في الخارج،".


وانتهت المحادثات الرسمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفق ماذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى ، بحسب السلطات الكورية الجنوبية. 

اتفاقات إطلاق الصواريخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الفضاء الروسي

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