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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماع «كيم» و«بوتين» فيها.. تفاصيل عن قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية

من القاعدة الروسية
من القاعدة الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية، وفيما يلي نوضح التفاصيل الخاصة بهذه القاعدة؟.

وفق ما ذكرت صحف دولية؛ تعد قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية، هي موقع إطلاق الصواريخ الفضائية في مقاطعة أمور، في أقصى شرق روسيا النائي.

بدأ بناء هذه القاعدة أو مركز الفضاء في عام 2012، مع اكتمال المرحلة الأولى بحلول عام 2016، وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الإعلامية الحكومية الروسية. 

وذكرت تاس أن القاعدة تشمل مجمعا لإطلاق للمركبات الفضائية سويوز-2.

ويعد برنامج سويوز الروسي أحد أطول برامج المركبات الفضائية البشرية التشغيلية في التاريخ.

وسبق وصنعت مركبات سويوز الفضائية من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1960 وما زالت تستخدم حتى اليوم. 

وفي الشهر الماضي، أطلقت روسيا بنجاح مركبة لونا 25، وهي أول مركبة للهبوط على سطح القمر في البلاد منذ 47 عامًا، على متن صاروخ سويوز-2​من قاعدة فوستوشني الفضائية.

وذكرت تاس أن المرحلة الثانية من البناء في مركز الفضاء ستشمل منصات إطلاق لمركبات أنجارا، وهي صواريخ الفضاء الروسية من الجيل التالي.

الاتحاد السوفيتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزعيم الكوري

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