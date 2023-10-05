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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر

كشف الدكتور محمد الناظر، توطرات الحلة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر الذي كان يعاني في البداية من صداع متزايد منذ حوالي أسبوع. 

وأضاف نجل هاني الناظر: الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة... وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.

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معلومات حول هاني الناظر

هاني محمد عز الدين الناظر، ولد في المنيل العريق، في 26 ديسمبر عام 1950، تمتد جذوره إلى عائلة أبو دومة الشهيرة في مدينة طما بمحافظة سوهاج، هو الشاب المجتهد في دراسته، رغم عشقه للفنون، وإصراره على حضور الحفلات المسائية في السينمات الصيفي.

اجتهد هاني الناظر في دراسته الثانوية، وحصل على مجموع يفوق درجات القبول بكلية الطب في العام الذي سبقه، لذا اهتم بكتابة كلية الطب كرغبة أولى في ملف التنسيق.

ولكن نصف درجة حرمته من دخول كلية الطب، فالتحق هاني الناظر بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وفقا لتصريحاته التليفزيونية، قرر ألا يستسلم لمشاعر الإحباط ، واجتهد في دراسته، وحصل على البكالوريوس عام 1972، التحق بعدها بالقوات المسلحة، ومنحه القدر فرصة المشاركة في معركة العبور، ليصبح من أبناء جيل النصر في أكتوبر العظيم عام 1973.

وقرر هاني الناظر، استكمال الدراسات العليا في النباتات الطبية، والالتحاق بكلية الطب في الوقت ذاته، كان باحثا بحكم الوظيفة في مركز البحوث، طالبا للدراسات العليا في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وطالب في كلية الطب جامعة عين شمس، وأصبح هاني الناظر من أشهر أطباء الجلدية. 

 

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