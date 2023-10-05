طبيب الروشتة المجانية يحتاج الدعاء .. القصة الكاملة لـ مرض هاني الناظر

عطاء بدون مقابل .. خدمات واستشارات طبية مجانية .. مواقف إنسانية عديدة تذكر إلى جانب اسم الدكتور هاني الناظر الذي اتخذ طريق الخير وجمع بين مهنته الطب والإنسانية ليصبح طبيبًا مختلفًا ذاع صيته بسبب تفرده وتعاونه مع المرضى، حتى أصبح هو الآن بحاجة دعاء محبيه بعد ما أصابه المرض اللعين .

مرض هاني الناظر .. خبر صادم يعيشه محبي ومتابعي الدكتور هاني الناظر على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أكد نجله الدكتور محمد الناظر آخر تطورات حالة والده الصحية والذي يعيش حالة صعبة خلال الأسبوع الماضي .

حالة هاني الناظر

وأعلن محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر إصابة والده بمرض السرطان، حيث كتب منشوراً على حسابه على فيسبوك قائلاً: كان يعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع والدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بيكتريا ، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان ، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحالياً بنعمل تحاليل وآشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب" .

وتابع محمد الناظر: "هو صحياً تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى ومحتاج الدعاء".

هاني الناظر

ومنذ أيام قليلة كتب محمد الناظر منشور آخر عن حالة والده الصحية وانه سيجري عملية جراحية دقيقة لكن لم يعلن حينها عن التفاصيل ، ليتضح الأمر بأنها كانت عملية لأخذ عينة من الدماغ وتحليلها حتى تم اكتشاف وجود الخلايا السرطانية .

ومنذ خمسة أيام نشر الدكتور هاني الناظر منشور على حسابه على فيسبوك يعتذر فيه للمتابعين عن عدم الرد على أسئلتهم ، وقال: "بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية بسبب مرورعي بوعكة صحية شديدة، اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم ويحفظكم ".

الدكتور هاني الناظر

وانهالت عليه تعليقات المتابعين بالدعوات، وتحول اسم الدكتور هاني الناظر إلى تريند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حملات الدعم والدعاء له تبعد إعلان نجله إصابته بالسرطان .

طبيب الروشتة المجانية

الجميع يرفع كفيه دعاءً لـ الدكتور هاني الناظر الذي كرس مجهوده ومهنته في خدمة المرضى دون مقابل، فلا ينتظر الناظر ثمن الكشف داخل عيادته، لكنه يقدم استشارات مجانية أونلاين من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي .

المزيد من الأسئلة تنهال على هاني الناظر بمجرد أن يكتب أي منشور على صفحته، فيرد على الجميع ويصف الدواء المناسب، أما بعض الحالات يطلب رؤيتها وفحصها بنفسه للتشخيص السليم.

ما بين النصائح الطبية الجلدية و العبارات التي تخطف القلوب، تجد هاني الناظر هنا و هنا، تارة يقدم نصائح جلدية باعتبارها مشاكل يعاني منها الجميع، وتارة يحدثنا عن الأمل والحب و الكرامة و الإنسانية .

هاني الناظر

لم يشكو من كثرة أسئلة ورسائل المتابعين عبر هاتفه المحمول ، فالجميع يثق به وبعلمه ، ولا يستطيعون حجز كشف خاص بالعيادة ، ومن هنا قرر الدكتور هاني الناظر أن يستخدم علمه في خدمة الناس إلى جانب راحتهم ، فتحولت صفحته على الفيسبوك لعيادة أون لاين تستطيع التواصل معه وحل مشكلتك الصحية أينما شئت وبدون مقابل .

وتحدث الدكتور هاني الناظر عن هذا الأمر سابقاً وقال :" البعض يوم الجمعة يستمتع بالإجازة خاصة فترة الظهيرة بقضائها اما علي الشاطئ أو في وسط الخضرة في الريف او في البيت مع الأهل والأطفال او يشاهد التليفزيون أو يقرأ أو ينام .. أما أنا فافضل الاستمتاع باستقبال اسئلة وشكاوى حضراتكم الطبية والاجتهاد في الاجابة عليها وهذا يمثل قمة سعادتي يوم الإجازة فتفضلوا الان بإرسالها".