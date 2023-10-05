الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

أثار خبر مرض الدكتور هاني الناظر اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وتعاطف معه الكثيرون بسبب حبهم لشخصيته .

واعتقد مواقع التواصل الاجتماعي في البداية أن الدكتور هاني الناظر يعاني من مشكلة صحية بسيطة حينما اعتذر عن الرد على رسائل المرضى بسبب تعبه.

وطوال الأيام الماضية قام الدكتور محمد هاني الناظر بنشر تفاصيل حالة والده الصحية وكان من بينها خضوعه لعملية لاخذ عينة منه لمعرفة سبب الألم في المخ.

كشف الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، قصة مرض والده وأنه اكتشف فجأة معاناته من مرض خبيث.

وقال محمد عبر فيس بوك إن والده هانى الناظر كان يعاني في البداية من أعراض بسيطة جعلت الأطباء يعتقدون أنه مصاب بفطر أو بكتيريا ضارة.

وكان يعانى الدكتور هاني الناظر يوميا من الصداع الشديد لمدة أسبوع وبشكل متزايد مما دفع الأطباء لإجراء المزيد من الفحوصات وأخذ عينة

وكشف محمد نجل دكتور هاني الناظر أنه تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة وحاليا يجري تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.

واختتم منشوره طالبا الدعاء لدكتور هانى الناظر، قائلا: "هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".

تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشور ابن الدكتور هاني الناظر بشكل سريع جدا على فيسبوك ولم يمر على نشر المنشور سوى ساعة واحدة طالبين الدعاء له

واليكم أبرز منشورات الدعم والدعاء للدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية.

https://www.facebook.com/100014033416148/posts/pfbid0vqDocy36m3dWM9jxV4dtCP2JK2GCHqeyS3cKr6GSH2yuAHAnpFrq4TCPhrEt7PzRl/?mibextid=Nif5oz