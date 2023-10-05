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ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الدكتور هاني الناظر الصحية، حيث نشر نجله الدكتور محمد الناظر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشوراً يبين الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر.

وقال محمد إن والده يعاني من صداع متزايد منذ حوالي أسبوع، وقال الأطباء إنه من الممكن أن يكون بسبب فطر أو بكتيريا، فتم أخذ عينة من المكان، تبين على أثرها وجود خلايا سرطانية خبيثة ومنتشرة.

وأضاف محمد الناظر أنه حالياً يتم عمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوع الخلايا السرطانية ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.

وكان قد أعلن الناظر، من خلال منشور علي  صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن تعرضه لوعكة صحية، معتذرا عن عدم قدرته على استقبال الأسئلة الخاصة بالمرضى، حيث كتب: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية؛ بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء، وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي:

هاني الناظر محمد الناظر شروق عادل

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