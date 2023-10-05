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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نسألكم الدعاء.. منشور جديد على صفحة هاني الناظر بعد الإعلان عن مرضه

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر الدكتور هاني الناظر، منشورا جديدا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وقال الدكتور هاني الناظر، “تعرضت للإصابة بخلايا سرطانية وبدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء”.

 

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وكان محمد هاني الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر قد نشر منشورا منذ قليل.

 

وقال محمد الناظر، كان هاني الناظر بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة... وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب..

هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.

هانى هاني الناظر مرض هاني الناظر سرطان أعراض السرطان

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