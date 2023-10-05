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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تضامن عربي مع الدكتور هاني الناظر.. وهذا ما قاله مدير مركزه الطبي

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

أثار خبر مرض الدكتور هاني الناظر اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  خلال الأيام الماضية وتعاطف معه الكثيرون بسبب حبهم لشخصيته . 
 

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ونشر الدكتور محمد هاني الناظر على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك توضيح لحالة والده مطالبا المتابعين بالدعاء له بالشفاء قائلا "حالة دكتور هاني الناظر الصحية:
كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيرا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة... وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب..
هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".

 


وكان نجل الدكتور هاني الناظر قد أعلن عن وعكة صحية لوالده منذ يومين صدمت جميع محبي الناظر في مصر والدول العربية: 

"والدي، د. هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا
وان شاء الله داخل يعمل عملية بكرة الصبح
وحقيقي محتاج دعاءكم
ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير"

 

واعتقد مواقع التواصل الاجتماعي في البداية أن الدكتور هاني الناظر يعاني من مشكلة صحية بسيطة حينما اعتذر عن الرد على رسائل المرضى بسبب تعبه.



الحزن يسود بعد إصابة هاني الناظر بالسرطان



بينما سادت حالة من الحزن على محبي الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، بعد اعلان تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ يومين نتج عنها خضوعه لعملية جراحية عاجلة.


مدير مركز الدكتور هاني الناظر يعلق

 

وشارك مدير مركز الدكتور هاني الناظر، شادي إمام حسن،  منشورا آخر على صفحته الشخصية على فيسبوك، جاء فيه: «أبي الثاني الظهر والسند، شفاك الله وعفاك بحق الأيام الكريمة، أسألكم الدعاء لدكتور هاني الناظر لمروره بوعكة صحية شديدة».

 كما شارك على صفحته منشورا يتضمن صورة لدعاء مكتوب للدكتور هاني الناظر من أمام الكعبة المشرفة كتب فيها: اللهم كما أرجعت لأم رضيعها وأرجعت إلى يعقوب يوسف فارزق الدكتور هاني الناظر شفاء تام من عندك.



وانهالت التعليقات الداعية للدكتور الناظر ليس فقط في أرجاء مصر لكن أيضا من مختلف الدول العربية والأجنبية المحبين للطبيب الشهير الذي لم يتوان في خدمة الإنسانية. 

هاني الناظر مواقع التواصل مرض صداع خلايا سرطانية الأمراض الجلدية

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