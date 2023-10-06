احذر دخول هذه الأماكن في فصل الخريف

نتعرض في هذا الوقت لفترة تقلبات جوية، فأحيانا نجد المناخ في وقت الظهيرة حار للغاية وفجأة تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً، ونجد ان كثيرون في ذلك التوقيت معرضون للإصابة بالعدوى الفيروسية خاصة الأطفال مع نزولهم للمدارس واختلاطهم بالعديد من الطلاب داخل الفصل الواحد.



ومن جانبه أوضح الدكتور ايمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، انه في فصل الخريف يحدث تفاوت في درجات الحرارة بين المناخ الحار والبارد، مع بداية ظهور تيارات الهواء وبعض الرياح، واحيانا تكون محملة بالاتربة وبالتالي يكون هناك تفاوت في درجات الحرارة على مدار اليوم بالاضافة الي الرطوبة كل ما سبق له تأثيرات مباشرة على الجهاز العلوي والسفلي من الانف والجيوب الانفية والحلق والقصبة الهوائية حتى الشعب الهوائية والرئتين كل هذه الاجهزة جميعها لها علاقة مباشرة مع البيئة والمناخ .



واشار الدكتور ايمن سالم أن أعراض الاصابة بالامراض التنفسية تشمل الاعراض المشهورة لكورونا مثل الزكام وانسداد في الانف والم في عضلات الجسم وارهاق عام وارتفاع في درجات الحرارة او حمى خفيفة او شديدة و كحة وحرقان في الحلق وصعوبة في البلع.



ونصح الدكتور أيمن سالم انه اذا كان شخص سليم او بالاخص مريض الصدر فعليه الابتعاد عن الدخول في اماكن سيئة التهوية ، لانها مصدر للعدوى، وكذلك الاماكن الضيقة او التي بها تجمعات وتكدس، ويجب تهوية المنازل واماكن العمل بشكل جيد وكذلك الفصول في المدارس، وعدم الاختلاط والمخالطة في الاماكن المزدحمة، وعدم المخالطة عن قرب مع ضرورة الابتعاد عن التدخين سواء شخص سليم او مريض صدر لان التدخين يقلل المقاومة ويجعل الميكروبات تتمكن من المريض بشكل سريع.



وأكد أن المدخنين عرضة لتكرار الإصابة بالنزلات الشعبية والنزلات الشعبية الربوية، واذا تم التعرض لذلك يجب المبادرة بالكشف عند الطبيب المختص لتحجيم المرض ومنع انتشاره مع الراحة، وشرب السوائل بكثرة.