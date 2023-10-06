بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاه كبير داخل نادي الزمالك بإعادة مصطفى فتحي نجم الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك طلب من إدارة نادي الزمالك التعاقد مع لاعب بمواصفات مصطفى فتحي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فور حل أزمة القيد من قبل المجلس المنتخب الجديد في القلعة البيضاء".



وتابع:"تم عرض عودة مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك في يناير على أوسوريو ووافق بشدة على ضم مصطفى فتحي من بيراميدز ".