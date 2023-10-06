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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 6-10-2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.


 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة


النصر X أبها – 6 مساء - SSC1 HD

الاتحاد X الأهلي – 9 مساء - SSC1 SD        


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

أتلتيك بيلباو X ألميريا – 10 مساء -   beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


إمبولي X أودينيزي – 7.30 مساء  AD SPORTS Premium -

ليتشي X ساسولو - 9.45 مساء   AD SPORTS Premium 1 -


مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز- 9.30 مساء – beIN Sports

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بركات مشيدا بسموحة: سينافس على مركز متقدم هذا الموسم

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حسام عاشور: فايلر سبب رحيلي عن الأهلي


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


ستراسبورج X نانت – 10 مساء- beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
 

ألانيا سبور X فاتح قرا جمرك – 8 مساء

أضنة سبور X طرابزون سبور – 8 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

الاتحاد السكندري X الجونة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو X سيراميكا كيلوباترا – 7 مساء -  ONTime Sports

beIN Sports الاتحاد السكندري الأهلى الاتحاد والاهلي الألماني الإيطالي الإسباني

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