أكبر من الشمس 26 مرة.. ظهور السماك الرامح في السماء الليلة

يعتبر نجم السماك الرامح واحد من ثلاثة نجوم يمكن ملاحظتها في قبة السماء وهي تومض بعدة ألوان في هذا الوقت من السنة، فبعد غروب شمس اليوم الجمعة، وبداية الليل يمكن رؤية هذا النجم بالأفق الشمالي الغربي اعلى يمين موقع غروب الشمس.

في كل عام في هذا الوقت يلاحظ وجود ثلاثة نجوم تلألأ بألوان مختلفة احدها "العيوق" وهو حالياً في الأفق الشمالي الشرقي عند منتصف الليل والأخر نجم الشعرى اليمانية ويرصد حالياً في الأفق الجنوبي فجرا.

النجم الثالث هو السماك الرامح الذي يتلألأ بألوان مختلفة مشاهدة بالعين المجردة لنفس السبب المتعلق بالشعرى اليمانية و العيوق وذلك لأن هذه النجوم الثلاثة براقة وفي هذا الوقت من السنة تكون منخفضة في السماء .

عندما يرصد جرم سماوي منخفضاً في السماء فنحن نراه من خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي على عكس عندما يكون عالياً في السماء فالغلاف الجوي يكسر ويفصل ضوء النجم ما يجعل هذه النجوم تتلألأ بألوان متعددة.

ظهور السماك الرامح

السماك الرامح نجم برتقالي أكبر من الشمس بـ 26 مره وهو يظهر كمجرد نقطة ضوئية في سماء الأرض بسبب المسافة التي تفصلنا عنه البالغة 37 سنه ضوئية وسوف يرصد هذا النجم خلال الأسابيع المقبلة من شهر أكتوبر وسوف يلاحظ أن النجم يبدأ ينخفض مع مرور الأيام.