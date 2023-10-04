أجمل دعاء بعد الفجر للرزق وقضاء الحاجه.. ردده قبل شروق الشمس

الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس من أجمل الأوقات التي يفضل فيها الذكر والدعاء، فمن جلس يذكر الله حتى شروق الشمس وصلى ركعتين فله أجر عمرة كاملة، والذكر هنا يشتمل على الدعاء والتسبيح وقراءة القرءان، والأفضل ان تقرأ القرآن ثم يعقبه أجمل دعاء بعد صلاة الفجر للرزق وقضاء الحاجة، ثم تصلي ركعتين، وأجمل دعاء بعد صلاة الفجر للرزق و قضاء الحاجة، يشتمل على بعض الأدعية المقتبسة من السنة النبوية، ونذكرها في التقرير التالي..

أجمل دعاء بعد الفجر للرزق وقضاء الحاجة



اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ، و الفرج بعد الكرب ، و الرخاء بعد الشدة ، اللهم ما بنا من نعمة فمنك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك.

2- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيد الاستغفار: « اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله».

4- اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

5- «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».

6- «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

7- اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».



دعاء الفجر مستجاب



اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، رب إن في قلبي أمورا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، رب كن معي في اصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

-اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب، ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.

- اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك. وخير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين.



اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم. اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.

اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك.

اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يارب العالمين.

اللهم إني أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير.

اللهم اجعل أمري سهلا يسيرا قريبا، ولا تجعله صعبا عسيرا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.

دعاء بعد صلاة الفجر للتوفيق والنجاح

فيما يأتي أدعية للتوفيق والنجاح يستطيع المسلم الدعاء بها بعد صلاة الفجر: اللهم لا تردني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه.



اللهم اكتب لي التوفيق، والسداد، والنجاح في أمري كله يارب العالمين.

اللهم اكتب لي النجاح، والفوز، والفلاح، والتوفيق، اللهم ارزقني أرفع الدرجات وأعلى المنازل، اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة.

اللهم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر. اللهم وفقني واجعلني من الناجحين،

اللهم أبعد عني الفشل والرسوب والخيبة، وأنعم علي بالتوفيق، والنجاح، والتفوق في دنياك وآخرتك، إنك خير معين يا قوي يا متين.