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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

السبب سيذهلك..إبرة
السبب سيذهلك..إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

في واقعة صادمة من نوعها، عثر مجموعة من الأطباء على إبرة موجودة منذ 80 عاما داخل دماغ امرأة عجوز في أقصى الشرق  الروسي

 

أظهر فحص التصوير المقطعي الذي أجراه الأطباء إبرة بطول 3 سنتيمترات في دماغ العجوز الروسية خلال الحرب العالمية الثانية. 

 

وقال الأطباء إن السبب وراء وجود الإبرة طوال هذه السنوات في دماغ المرأة يعود إلى محاولة والدها إنهاء حياتها  خلال طفولتها. 

إبرة في دماغ امرأة 

وأوضحت إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين الروسية النائية أن مثل هذه الحالات كانت شائعة خلال سنوات المجاعة حيث كان نقص الغذاء سائدا في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي خلال الحرب متسببا في أن يعيش الكثير من السكان في فقر مدقع.

 

وتابعت الإدارة الروسية أن والد الطفلة قرر على الأرجح التخلص من طفلتهما خلال الحرب العالمية الثانية لأن الإبرة موجودة منذ ولادتها، منبهة: “هذه الطريقة كثيرا ما تُستخدم لإخفاء أدلة الجريمة”.

 

ونبهت إدارة الصحة المحلية الروسية: “اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر للطفلة حينها، لكن لم يكن لها التأثير المقصود حيث نجت وعاشت بشكل عادي”. 

 

وأشارت إلى أن المريضة لم تشكُ قط أن الصداع بسبب الإصابة، كما لم تكن تواجه أي خطر، مؤكدة: "حالتي تحت مراقبة الطبيب المعالج". 

 

 ولن يحاول الأطباء إزالة الإبرة خشية أن يفاقم ذلك حالة المرأة.

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إبرة امرأة عجوز العجوز الروسية التصوير المقطعي الاتحاد السوفياتي روسية

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