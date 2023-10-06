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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

قبلة الموت.. فيديو
قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

من المعروف أن البشر لديهم خوف فطري من الثعابين، لسبب وجيه يتمثل في عدم اليقين بشأن التمييز بين الثعابين السامة وغير السامة وهو الأمر المتأصل بعمق في تاريخنا التطوري. 

انتشر مقطع فيديو مروع عبر تطبيق “انستجرام” يظهر رجلا يقوم بإدخال واحدا من أكثر الثعابين السامة في أمريكا الجنوبية في فمه، حسبما تنقاله صحف عالمية أيضا. 

ثعبان في فم رجل

كشف مقطع الفيديو الصادم كيف أن الرجل لم يخف من الثعبان حيث وضعه لعدة ثواني داخل فمه في مشهد صدم كل المشاهدين الذين رأوه عبر منصة “انستجرام”. 

وبين مقطع الفيديو أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الثعبان ظل هادئا بشكل ملحوظ طوال فترة التفاعل دون مهاجمة الرجل.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الصادم: "حتى لو عرضت علي مليون دولار، فلن أجرؤ على محاولة ذلك"، "قبلة الموت"، "لماذا؟ من فضلك توقف عن هذا"، "يبدو هذا محفوفا بالمخاطر بشكل لا يصدق، لماذا تفعل ذلك؟". 

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