فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

وثق مقطع فيديو صادم لحظات عثور رجل على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته البالغة من العمر 9 أشهر فقط.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، إصابة تايلر ميدلو وزوجته من ولاية تينيسي الأمريكية بحالة من الرعب إثر اكتشافهمتا وجود الأفعى.

أفعى نحاسية

وجد الرجل الأمريكي وزوجته كيف كات الأفعى تحتضن دمية ابنتهما وبطانيها بينما لحسن الحظ لم تكن موجودة بعربتها وقت هجوم الأفعى النحاسية.

زأوضح الرجل أنه في النهاية، تمكن من إنهاء حياة الأفعى النحاسية المعروفة بكونها سامة بمجرفة.

يذكر أن الافعى النحاسية سامة، وعادة ما تكون لدغاتها تحدث تحت الكاحل أو على اليد، ورغم كونها مؤلمة للغاية ويمكن أن تسبب الغثيان والقيء إلا أنها نادرا ما تكون مميتة.