شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

أثارت ولادة ثعبان بـ رأسين حالة من الدهشة سواء للمواطنين في بريطانيا أو من شاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “انستجرام”.

أعلنت احدي متاجر الحيوانات الأليفة في بريطانيا أن الثعبان ذو الرأسين الذي ظهر مؤخرا في المتجر يبلغ من العمر الآن أربعة أسابيع.

ولادة ثعبان برأسين

وأضاف موظفون المتجر البريطاني أن الثعبان الذي ولد بجسد واحد ورأسين في حالة جيدة.

وتابع متجر الحيوانات: “ الثعبان أصبح في صحة جيدة بعد حوالي خمسة أسابيع”، لافتين: “يأكل برأس واحدة ولديه حلق صغير لذا يتطلب طعاما حجمه أصغرر من المعتاد”.