عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد غياب طويل.. بحث عن صديقه فوجده داخل أمعاء ثعبان عملاق

ثعبان يبتلع شاب
ثعبان يبتلع شاب

لحظة مرعبة عاشها شاب عندما ضاقت به السبل للبحث عن صديقه الذي ذهب إلى العمل ثم أخيرا وجده جثة هامدة داخل أحشاء ثعبان عملاق غرب اندونيسيا. 
 

txt

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

txt

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض


وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ابتلع ثعبان يبلغ طوله 23 قدمًا مزارعًا كاملاً بعد أن غادر للعمل ولم يُشاهد مرة أخرى حتى تم الكشف عن جثته ملفوفة في جلد الوحش القاتل المشدود

واكتشف الأصدقاء والعائلة رجلاً مفقودًا في أفظع حالة يمكن تخيلها داخل جسد ثعبان عملاق يبلغ طوله سبعة أمتار.

ذهب للعمل فعاد جثة هامدة

 

أكبر سالوبيرو البالغ من العمر 25 عامًا، انطلق للعمل في جني زيت النخيل في منطقة نائية في غرب سولاويزي بإندونيسيا ولم يُرَ حياً مرة أخرى.

بدت عملية البحث عن الشاب أكبر بلا أمل حتى تم العثور على ثعبان عملاق محشو حتى أسنانه في حديقته الخلفية في الساعة 10 مساءً في الليلة التالية.

مع تجمع حشد كبير حول الثعبان، بدأ رجل بقطع جلده بعناية لكشف النقاب عن جسم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بكامل ملابسه.

حتى أن المزارع تم جره من قدمه وهو لا يزال يرتدي الأحذية التي كان يرتديها في اليوم السابق ليوم عمل.

وقال ساترياوان جار أكبر: 'تم العثور عليه في موقع الحديقة. في البداية انطلق أكبر من منزله ليحصد النخيل ، بعد أن لم يعد إلى منزله بحث عنه الناس'.

وبحسب ما ورد علمت زوجة أكبر ، مونو ، بالحادث فقط عندما ظهرت الصور ومقاطع الفيديو في الأخبار.

شاب صديقه جثة ثعبان اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

تركت الكلب وحيدا في المنزل وعادت لتشاهد مفاجأة في كاميرات المراقبة

مصرع 10 أشخاص إثر سقوط طائرة واصطدامها بسيارة ودراجة نارية في ماليزيا

يصطادون بالسهم ويأكلون اللص.. طقوس غريبة لقبيلة تعيش معزولة عن العالم

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

مدينة الموتى.. انتشار ظاهرة أكلي لحوم البشر يرعب المارة في شوارع لندن

هل يسافر الصوت عبر الفراغ؟.. نتيجة صادمة لعلماء الفيزياء

المناخ ينذر بكارثة .. أنهار سويسرا الجليدية تشهد أخبارًا غير مبشرة

غزو الفضاء.. ناسا تعلن عن مستكشف كهوف آلي| ما القصة؟

ترشيحاتنا

تطور جديد.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو| فيديو

بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين

مقاتلات حربية من كوريا الشمالية تتصدى لطائرات استطلاع أمريكية| تفاصيل

من أديس أبابا.. رئيس الإمارات يرحب بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

الموت بسبب الجوع .. إحصائية صادمة في تيجراي الإثيوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ