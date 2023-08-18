بعد غياب طويل.. بحث عن صديقه فوجده داخل أمعاء ثعبان عملاق

لحظة مرعبة عاشها شاب عندما ضاقت به السبل للبحث عن صديقه الذي ذهب إلى العمل ثم أخيرا وجده جثة هامدة داخل أحشاء ثعبان عملاق غرب اندونيسيا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ابتلع ثعبان يبلغ طوله 23 قدمًا مزارعًا كاملاً بعد أن غادر للعمل ولم يُشاهد مرة أخرى حتى تم الكشف عن جثته ملفوفة في جلد الوحش القاتل المشدود

واكتشف الأصدقاء والعائلة رجلاً مفقودًا في أفظع حالة يمكن تخيلها داخل جسد ثعبان عملاق يبلغ طوله سبعة أمتار.

ذهب للعمل فعاد جثة هامدة

أكبر سالوبيرو البالغ من العمر 25 عامًا، انطلق للعمل في جني زيت النخيل في منطقة نائية في غرب سولاويزي بإندونيسيا ولم يُرَ حياً مرة أخرى.

بدت عملية البحث عن الشاب أكبر بلا أمل حتى تم العثور على ثعبان عملاق محشو حتى أسنانه في حديقته الخلفية في الساعة 10 مساءً في الليلة التالية.

مع تجمع حشد كبير حول الثعبان، بدأ رجل بقطع جلده بعناية لكشف النقاب عن جسم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بكامل ملابسه.

حتى أن المزارع تم جره من قدمه وهو لا يزال يرتدي الأحذية التي كان يرتديها في اليوم السابق ليوم عمل.

وقال ساترياوان جار أكبر: 'تم العثور عليه في موقع الحديقة. في البداية انطلق أكبر من منزله ليحصد النخيل ، بعد أن لم يعد إلى منزله بحث عنه الناس'.

وبحسب ما ورد علمت زوجة أكبر ، مونو ، بالحادث فقط عندما ظهرت الصور ومقاطع الفيديو في الأخبار.