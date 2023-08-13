شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

وثق مقطع فيديو مروع لحظات دخول زاحف خطير إلى أرض ملعب مباراة لـ منتخب بنجلاديش الوطني للكراكيت.

وأظهر الفيديو خلال المباراة في ملعب آر بريماداسا في كولومبو، دخل الثعبان أرض المبارة التي كانت بين بي لوف كاندي وجافنا كينجزن وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز ناو”، اليوم الأحد.

واوضح الفيديو أنه بينما كان لاعب الكركيت إيسورو أودانا يتقدم ويتحرك للخلف ليأخذ موقعه، قفز خائفا من رؤية الثعبان ينزلق على الأرض.

ثعبان في أرض الملعب

كما أظهر مقطع الفيديو الثعبان ينزلق بعد ذلك بالقرب من خط حدود الملعب.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تفأجات سيدة من مدينة توسكون بولاية أريزونا الأمريكية بخروج ثعبان لها من مكان صادم داخل أرجاء منزلها بعد العودة له.

ووفقا لما نقلته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإنه في مشهد تقشعر له الأبدان وجدت ميشيل ليسبرونت ثعبانا أسود طويلا أمامها خارجا من مرحاض منزلها.