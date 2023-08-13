إنقاذ حياة شاب لدغته كوبرا بمستشفى قها بالقليوبية

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفي قها التخصصي في محافظة القليوبية، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا حيث نقل الشاب للمستشفي في حالة خطرة حيث تلقي العلاج اللازم والتدخل العلاجي مما ساهم في تحسن حالته وانقاذه من لدغه الثعبان المميته.

وأوضح بيان صادر من مستشفي قها التخصصي، أنه في ضوء تعليمات الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانه و الدكتور علي طبل مدير المستشفى نجح الفريق الطبي بالتعامل مع حاله الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا وتحسنت حالته ونجا من الموت المحقق .

وأضاف أن الطوارئ استقبلت شاب فى العشرينات يعانى من بداية اعراض شلل كلى نتج عن لدغة بواسطة ثعبان الكوبرا المسبب للشلل وبداية توقف فى عضلات التنفس كادت ان تؤدى الى توقف عضلة القلب.

وأضاف أنه جرى استقبال الحالة والتعامل معها طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة اطباء الطوارئ والعناية والعقر وبعد الدخول فى غيبوبة مؤقتة بدأ المريض فى التحسن وتم رفعة من على جهاز التنفس الصناعى ليبقى تحت الملاحظة والخروج بفضل الله من المستشفى معافى بعد عدة أيام.

ووجه البيان الشكر والتقدير لتمريض الاستقبال والأطباء المعالجين للحالة وهم الأطباء عبدالله شكر ومحمد عبدالسلام وهالة توفيق ورامى نصار ومحمود جمال واية عبدالحميد.