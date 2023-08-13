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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

.أمريكية تفاجىء بـ
.أمريكية تفاجىء بـ ثعبان يخرج لها من مكان صادم

تفأجات سيدة من مدينة توسكون بولاية أريزونا الأمريكية بخروج ثعبان لها من مكان صادم داخل أرجاء منزلها بعد العودة له. 

وفقا لما نقلته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، فإنه في مشهد تقشعر له الأبدان وجدت ميشيل ليسبرونت ثعبانا أسود طويلا أمامها. 

أوضح التقرير أنه بينما عادت السيدة إلى منزلها وتستخدم المرحاض الخاص بحمامها إذا بها تصدم بخروج ثعبان من المرحاض ولحسن الحظ أغلقته بمجرد رؤسة الثعبان على الفور. 

الثعبان 

ثعبان في المرحاض 

وعلى الفور، اتصلت السيدة بشركة تتعامل في صيد الثعابين حيث حضر موظف إلى منزلها وقام بصيد الثعبان ملقطا مقطع فيديو مدته 20 ثانية له أثناء هذه العملية. 

وقالت السيدة لوكالة “ أسوشييتد برس”: "هذا الموقف تسبب في صدمة كبيرة ولكل من رآه بعد نشري له، يعد هذا  أسوأ كابوس بالنسبة لي".

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الثعبان 

وبلغ طول الثعبان الذي أطلق صائد الثعابين سراحه  في مكان بعيج عن منزلها بين 3 أقدام و 4 أقدام. 

وأضافت السيدة أنها رفضت استخدام حمامها الرئيسي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب هذه الواقعة.

 

أريزونا ثعبان مرحاض أمريكا ثعبان اسود

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