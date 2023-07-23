فزع وفوضى بين الركاب.. ثعبان داخل قطار متجه إلى ليدز| صور

أصيب مجموعة من الركاب بحالة من الصدمة المرعبة، بعد رؤيتهم لثعبان يزحف على متن قطار كان يتجه من من شيبلي إلى ليدز ببريطانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعتقد ان الثعبان كان يزحف بالقرب من باب القطار بحاثاًَ عن طريق للهروب من القطار.

كتبت صوفي جونستون ، إحدى ركاب القطار، على تويتر: `"مشاهد فوضوية في القطار المتجة من شيبلي إلى ليدز، رأينا ثعبان يتحرك على امتن القطار في مشهد مرعب وغريب".

يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إصدار RSPCA تحذيرًا من الثعابين حيث أن الطقس الدافئ قد جعل الزواحف أكثر نشاطًا و "تهرب كثيرًا".

تُظهر الصور المخيفة من يوم أمس الأفعى الحمراء والبرتقالية وهي تخرج من زاوية مخفية وتنتشر عبر بساط القطار.