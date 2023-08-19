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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثعبان يبتلع جسد شاب بالكامل في إندونيسيا

قصة ثعبان ابتلع جسد
قصة ثعبان ابتلع جسد شاب بالكامل في إندونيسيا

في قصة يعود تاريخها لعام 2017، اكتشفت عائلة رجل اندونيسي مفقودًا صدمة عمرها، حين ابتلع ثعبان عملاق يبلغ طوله سبعة أمتار جسد الرجل في مشهد لا يصعب تخيله. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان أكبر سالوبيرو، 25 عامًا، انطلق للعمل في جني زيت النخيل في منطقة نائية في غرب سولاويزي بإندونيسيا في 25 مارس 2017 ، ولم يُرَ حياً مرة أخرى.

بدت عملية مطاردة سالوبيرو بلا أمل حتى تم العثور على ثعبان عملاق محشو بجسد سالوبيرو في حديقته الخلفية في الساعة 10 مساءً في الليلة التالية.

فيما تم سحب سلاح صيد عملاق بشفرة 18 بوصة للكشف عما كان بداخل احشاء الثعبان الضخم، ليجدوا ما يغشوا في بطن الافعى العملق.

مع تجمع حشد كبير حول الثعبان ، بدأ رجل بقطع جلد الثعبان بعناية لكشف النقاب عن جسم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بكامل ملابسه ولباقة. 

ة رجل اندونيسي ثعبان عملاق ثعبان جني زيت النخيل

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