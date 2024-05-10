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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

صدى البلد

أعلنت الشركة المنتجة لتطعيم "الاسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، مما اثار جدلا واسعة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن الاسترازينيكا تطعيم الكورونا المعروف مثله مثل أي تطعيم له اعراض جانبية، وجميع التطعيمات لها اعراض جانبية، وفي وقت انتشار الفيروس كنت أؤكد انه ليس كاف للحماية .

 


و أوضح الدكتور أيمن سالم أن المضاعفات الخاصة به ظهرت على المدى البعيد، والتي من بينها تجلط الدم، وأشار ان معظم المضاعفات تظهر في وقت قليل بعد التطعيم، ولكن هناك بعض المضاعفات ظهرت بعد سنوات، 
و أكد الدكتور ايمن سالم إن الاحصائيات حاليا أصبحت اكثر وضوحا ودقة، وللعلم باقي تطعيمات كورونا فايزر والتطعيم الصيني لهم أيضا اعراض جانبية ولكن الشركات المنتجه لهم لم تعلن ذلك.
واستطرد دكتور ايمن سالم حديثه قائلا: إن الشركة المنتجة للاسترازينيكا هي الوحيدة التي اقرت بمضاعفاته، وهذا الامر يحترم ولا يعيبها، فالتطعيم كان حماية لمعظم الأشخاص من مضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل الي الموت، اما مضاعفات التطعيم نسبتها اقل بكثير مقابل اعداد الوفيات التي كانت تحدث وقتها.

 


وشدد الدكتور أيمن سالم على أن القرن العشرين هو زمن الإنجاز الطبي ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، حيث اظهرت به العديد من التطعيمات الهامة التي على الرغم من مضاعفتها الا انها كانت وقاية من العديد من الامراض مثل شلل الأطفال والغدة النكافية والسل والدرن والحصبة والانفلونزا الموسمية، وتلك الأمراض كانت خطيرة للغاية وادت الي تزايد اعداد الوفيات بها، اما الان فأصبح هناك جدول تطعيمات مخصص للصغار وللكبار أيضا.

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