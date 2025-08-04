أحمد موسى: الجيش المصري يمثل 108 ملايين مواطن.. وأي حد عنده أطماع عدو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجيش المصري ليس طائفيا، بل يمثل الـ 108 ملايين مواطن، عشان كده العدو دايما يبص علينا وعلى القوات المسلحة، وتماسك الشعب مع الجيش؛ يحبط محاولات النيل منه.

الجيش المصري مؤسسة منضبطة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: «المؤسسة المنضبطة اللي شايلة البلد وبتعمل ردع، واليوم لدينا القدرات الشاملة في كل شيء، لكن قوة الجيش متشافة كويس أوي، وعيب كل شوية نتكلم إحنا إيه، بس مهم نذكَّر نفسنا ونذكر اللي بيشتغل لصالح العدو الإسرائيلي».

وأكد الإعلامي أحمد موسى: "أي حد عنده طمع في بلدنا؛ هيفضل بالنسبالي عدو، أيا كان مين هو".



الخطط الأمريكية الإسرائيلية ضد مصر

وقال موسى: بفضل الله مصر وجيشها وشعبها وحدة واحدة، لا الإخوان أو من ورائهم يؤثرون في الشعب المصري وقيادته، الخطط الأمريكية الإسرائيلية تستهدف سيناء، ولكننا قادرون على دحرهم وإفساد مخططاتهم.

الدعم المصري لفلسطين

وأكد أحمد موسى أن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها، وهي عقيدة للجيش المصري، وبرغم الدعم المصري لفلسطين؛ تستمر محاولات التشكيك في دورنا.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، قائلا: مصر ترسل المساعدات جوا؛ بسبب صعوبة وصول الشاحنات لبعض المناطق، وهذا تكليف من الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية بإرسال آلاف الأطنان بكل السبل المتاحة للأشقاء في غزة.