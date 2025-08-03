أحمد موسى: الجيش المصري عقيدته حماية الأرض.. ومصر تواجه مؤامرات تستهدف أمنها القومي

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن القوات المسلحة المصرية تمتلك جيشًا قويًا بقدرات شاملة، يجعله قادرًا على المواجهة والدفاع عن الوطن ضد أي تهديد.

وشدد موسى على أن أي جهة تعمل لصالح إسرائيل تُعد عدوًا مباشرًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، والاستخبارات الصهيونية، وعناصر من جماعة الإخوان، بهدف زعزعة استقرار مصر.

وقال إن الشعب المصري وجيشه وقيادته على قلب رجل واحد، وأن محاولات الإخوان ومن يدعمهم لن تنجح في اختراق وعي المصريين، مضيفًا: “بفضل الله، مصر وجيشها وشعبها وحدة واحدة، ولن يستطيعوا التأثير على هذا التماسك الوطني.”

وأشار موسى إلى أن ما وصفه بـ”الخطط الأمريكية – الإسرائيلية” تستهدف سيناء بشكل مباشر، لكن مصر قادرة على التصدي لها، وإفساد هذه المخططات.

وفي سياق متصل، تحدث موسى عن الدعم المصري المتواصل لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسل آلاف الأطنان من المساعدات عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك الشحن الجوي، بسبب صعوبة وصول الشاحنات إلى بعض المناطق داخل القطاع.

وأوضح أن غزة تحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 900 شاحنة مساعدات، في حين كان العدد قبل 7 أكتوبر يتراوح بين 400 و600 شاحنة يوميًا، مؤكدًا أن مصر قدمت مساعدات متنوعة للأشقاء الفلسطينيين بقيمة تقارب مليار دولار، رغم محاولات التشكيك المستمرة في هذا الدور.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الجيش المصري لا يفرط في أي شبر من أرض الوطن، وأن هذه العقيدة ثابتة لا تتغير.