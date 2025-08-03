أمين الفتوى: خدمة الابن لأخواته البنات بعد وفاة الأم من أبواب البر

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام الابن بخدمة أخواته البنات بعد وفاة الأم سواء كانت هناك وصية من الأم أم لا، هو من أبواب البر وصلة الرحم، وترك هذا الواجب دون عذر يُعد تقصيرًا يجب على الإنسان التوبة منه.

الإفتاء: خدمة الأخ لأخواته من باب بر والدته بعد وفاتها

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "هو الحقيقة هذا الأمر لا يحتاج إلى وصية، ده هو في الأصل من باب بر والدته بعد وفاتها، فده ما أوصته فيبقى من برها أن ننفذ هذه الوصية، ولو لم توصي فهو من باب صلة الرحم، يعني حكاية أن الأم أو الأب يوصي ابنه على البنات قبل الوفاة، هذا لو نفذنا الوصية يبقى أخذنا ثواب تنفيذ الوصية، وكمان ثواب بر الوالدين لتنفيذ هذه الوصية لأن هذا أمر يسعد الوالدين في قبرهما".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "طب ولو كان موصاش؟ ده من باب صلة الرحم أن يكون الولد في خدمة إخوته البنات ويبرهم ويعطف عليهم ويصلهم ويودهم لأن هذا واجب عليه".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "طب اتوصى بقى وكمان ما وصالش؟ لا، هذا ننصحه بأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد كثيرًا في صلة إخوته البنات".