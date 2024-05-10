إصابة شخص في اندلاع حريق بورشة غربي الإسكندرية

أصيب شخص في حريق اندلع بمنطقة الحرفيين بمنطقة كرموز، غربي الإسكندرية، وذلك داخل ورشة دوكو، مما أدى إلى التهامها بالكامل، وهو الحريق الثاني بالإسكندرية في يوم واحد.

وبدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة كرموز من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بورشة دوكو بمدينة الحرفيين بجوار الموقف الجديد.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة نشوب حريق بورشة دوكو سيارات ببابين وسقف جمالون ملك المدعو "علي.ع.ف"، 50 عامًا، مقيم غيط العنب بمنطقة كرموز.

أسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة بحروق في اليد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتهام النيران لمحتويات الورشة بالكامل وسيارة ملاكي ملك المدعو "ع.ص.ع".

وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز مع وصول لهب مكشوف داخل الورشة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.