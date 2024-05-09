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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالمئات.. فنانون قدموا واجب العزاء في وفاة والدة كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز حيث شهد العزاء حضور عدد كبير جدا من نجوم الفن.

وكان فى مقدمة الحضور كل من : محمد هنيدي ومحمد رمضان مصطفى قمر ويوسف الشريف وعمرو محمود ياسين ودياب وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن توتا.


كما حضر وهاني سلامة ورامي إمام وجميلة عوض وخالد جلال ومحمد جمعة ومجدي كامل وكريم فهمي وريهام عبد الغفور وأحمد السبكي وماجد الكدواني وابنه وحسين فهمي وأمير كرارة وصلاح عبد الله وصبري فواز ونهال عنبر ومحمد ممدوح وإدوارد ونور النبوى وميرفت أمين والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

وأيضا حرص على الحضور محمد لطفى وشيكو وماجد زكي وروجينا وأحمد السقا وأشرف زكي ومنة شلبي ونيللى كريم ومصطفى شعبان.

بالإضافة إلى الدكتور يحيى الفخراني وأحمد العوضي ومروان حامد ومصطفى شعبان ومحمد رجب ورانيا فريد شوقي وأمير رمسيس وعمرو الليثي ومحمد رجب وعزيز الشافعي وتامر حسين وعلاء مرسي والأب بطرس دانيال .

 

وقررت أسرة كريم عبد العزيز إقامة عزاء والدته التي رحلت بعد صراع مع المرض اليوم الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

 

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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