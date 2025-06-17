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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تنعكس الألوان على المظهر والصحة والطعام؟

الطاقة
الطاقة

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن الألوان لها تأثير مباشر على حياة الإنسان اليومية، سواء في اختيار الملابس أو الإكسسوارات أو حتى المحفظة الشخصية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: "لاحظت أن حياتي بدأت تتغير عندما فهمت أنني لا يمكنني ارتداء أي لون عشوائي، فهناك ألوان تدعمني وأخرى لا، مثلًا، لا يصح أن تكون محفظتي بأي لون، فقد كنت أظن أن المحفظة الحمراء تجلب المال، لكنها كانت تجلب الفلوس وتذهب بسرعة".

وأضافت: "عندما استبدلت المحفظة الحمراء بأخرى خضراء، بدأت ألاحظ فرقًا حقيقيًا، فقد بدأت أكتسب المال، ولكن ليس بالضرورة أن تكون المحفظة من ماركة مشهورة، بل المهم أن يكون اللون أخضر لأنه يناسب عنصري".

وشددت على أن المسألة ليست متعلقة بالموضة أو البراند، قائلة: "لا علاقة للبراند بالموضوع، بل اللون نفسه هو ما يحدث التأثير. اللون الأخضر في المحفظة ضروري، وإلا فلن تجذب المال كما ينبغي".

وأشارت إلى تأثير الألوان في مظاهر الحياة الأخرى، موضحة: "حتى في الأكل، الصينيون لا يعرفون الشاي الأحمر، بل يعتمدون على الشاي الأخضر فقط، ولهذا ترى وجوههم دائمًا مشرقة كأنها مغطاة بالفضة".

الطاقة صدى البلد الالوان

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