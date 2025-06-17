أسعار تذاكر قطارات التالجو على خطوط الإسكندرية وأسوان.. والتطبيق يبدأ منتصف الليل

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة أسعار تذاكر قطارات "التالجو" الفاخرة التابعة لها، نقلاً عن مصادر بالهيئة لموقع صدى البلد.

ويبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارًا من أولى رحلات القطار بعد منتصف ليل الثلاثاء 17 يونيو 2025، وتشمل الزيادة في البداية خطي القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – أسوان، على أن يتم تعميمها لاحقًا على باقي المحافظات.

أسعار قطارات تالجو الجديدة

ووفقًا للمصادر، فقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

القاهرة – الإسكندرية:

الدرجة الأولى: ارتفعت من 275 جنيهًا إلى 350 جنيهًا.

الدرجة الثانية: ارتفعت من 175 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.



القاهرة – أسوان:

الدرجة الأولى: ارتفعت من 700 جنيه إلى 900 جنيه.

الدرجة الثانية: ارتفعت من 550 جنيهًا إلى 750 جنيهًا.

وتوقعت المصادر أن يتم إعلان الأسعار الجديدة لباقي الخطوط التي تخدم مدن ومحافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بالتزامن، مع التطبيق الفعلي غدا.