تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة بدءا من اليوم

أعلنت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة الإدارية الكهربائى ، إجراء تعديل على مواعيد التشغيل بداية من اليوم الجمعة ، لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم على مدار الساعة

استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا على تحسين الخدمة باستمرار بقطار العاصمة، رحلات أكتر ووقت انتظار أقل كل يوم جمعة، ابتداءً من 13 يونيو.

جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم

آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة، تلبي تطلعات الركاب وتواكب التوسع العمراني وخطط التنمية المستدامة.