الخارجية الإيرانية: العالم يتجاهل الترسانة النووية الضخمة لإسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن العالم يتجاهل الترسانة النووية الضخمة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الإيرانية، إن طهران لم تسع يوما لامتلاك السلاح النووي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس أن الجهات المعنية في إيران قد أعدّت خططًا شاملة لإدارة المراكز والمواقع الحساسة في البلاد، تحسّبًا لأي محاولات اغتيال إسرائيلية قد تستهدف القادة الإيرانيين.

وذكر المصدر أن "الخطط الموضوعة تضمن استمرارية القيادة والتحكم، حيث تم إعداد قوائم تضم 10 بدلاء مؤهلين لكل موقع حساس، بهدف الحيلولة دون حدوث أي فراغ أو خلل في إدارة مؤسسات الدولة الحيوية".

