إيران تعد خططا لإدارة المراكز الحساسة حال تنفيذ عمليات اغتيا.ل بحق القادة

أفاد مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس أن الجهات المعنية في إيران قد أعدّت خططًا شاملة لإدارة المراكز والمواقع الحساسة في البلاد، تحسّبًا لأي محاولات اغتيال إسرائيلية قد تستهدف القادة الإيرانيين.

وذكر المصدر أن "الخطط الموضوعة تضمن استمرارية القيادة والتحكم، حيث تم إعداد قوائم تضم 10 بدلاء مؤهلين لكل موقع حساس، بهدف الحيلولة دون حدوث أي فراغ أو خلل في إدارة مؤسسات الدولة الحيوية".

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رفع مستوى الجهوزية الاستراتيجية ومواجهة التهديدات الخارجية، مشيرًا إلى أن جميع البدلاء خضعوا لتدريبات خاصة ويجري تقييمهم بشكل دوري لضمان جاهزيتهم الكاملة لتولي المهام في أي لحظة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل من توسيع الصراع إلى بقية المنطقة، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية (إيسنا).

في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي "قيّم" عراقجي أيضا إمكانية استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية "ودعا إلى اليقظة من جميع الأطراف في هذا الصدد"، حسبما ذكرت وكالة إسنا.

استهدفت إسرائيل البنية التحتية للطاقة في إيران، بما في ذلك حقل غاز جنوب فارس، وهو أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع جارتها قطر ، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

انتقد مسؤول الأحد، الضربة التي استهدفت حقل بارس الجنوبي، ووصفها بأنها "متهورة"، وقال إنها "تهدد أمن الطاقة العالمي، باعتبار الحقل القطري مصدرا حيويا للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والعالم".

وأضاف المسؤول أن "هذه الضربة تعرض مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها الإقليميين مثل قطر وغيرها للخطر".

وكانت إيران هددت في السابق بضرب البنية التحتية للطاقة في المنطقة إذا هاجمت إسرائيل حقول الغاز التابعة لها.

وقال المحلل فراس مقصد، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا، لشبكة CNN: "إذا بدأنا نرى إيران تنفذ تهديدها بمهاجمة البنية التحتية العالمية للطاقة ... فهذا تصعيد يمكن أن يجر الولايات المتحدة بالفعل".