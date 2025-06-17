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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب حرب إيران وإسرائيل.. تأجيل حفل حسين الجسمي فى ألمانيا

حسين الجسمي
حسين الجسمي
أحمد إبراهيم

أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان اللبناني آدم، بيانا عن تأجيل الحفل الذى كان من المقرر إقامته بألمانيا في 21 يونيو 2025، وذلك بسبب الإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران نتيجة الأوضاع الراهنة.

وقالت الشركة المنظمة فى منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل محبة وتقدير، نود إعلام جمهورنا العزيز أنه بسبب الظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنان آدم في رودولف ويبر أرينا - أوبرهاوزن ألمانيا، إلى يوم 20 سبتمبر 2025.

وأضافت الشركة: نعتذر منكم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا ونؤكد أن جميع التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، شكرًا من القلب على تفهمكم، ودعمكم الدائم، ومحبتكم التي نعتز بها دائما. 

حسين الجسمي يستقبل مولودا جديدا 

من ناحية أخرى أعلن الفنان حسين الجسمي  استقباله مولودًا جديدًا عبر  حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وكتب حسين الجسمي: اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".

وتابع دعائه قائلًا :" ‏﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) ".

علي الجانب الآخر طرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"  أغنية فستانك الأبيض، التي أعدت خصيصًا لحفل زفاف هشام جمال وليلي أحمد زاهر.

youtube

كان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أعلن عن إحيائه أولى حفلاته الغنائية في ألمانيا، وذلك يوم 21 يونيو 2025، في قاعة "رودولف ويبير آرينا" بمدينة "أوبرهاوزن"، أحد أبرز وأرقى المسارح الفنية في أوروبا.

وكتب الجسمي من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ألمانيا، لأول مرة،، نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا – أوبرهاوزن"، مرفقاً ذلك برسالة وجدانية للجمهور قائلاً: "بالشوق نأتي، وبالحب نغني".

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