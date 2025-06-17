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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأجيل حفل مصطفى قمر في الأردن إلى يوليو القادم.. ما السبب؟

مصطفى قمر
مصطفى قمر
أحمد إبراهيم

أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان مصطفى قمر بيانا صحفيا تعلن فيه عن تأجيل حفله في الأردن، بسبب الحروب القائمة بين إيران وإسرائيل في المنطقة، والتي أدت إلى حظر الطيران، لذلك قررت إدارة الحفل تأجيله لشهر يوليو المقبل بسبب الظروف الراهنة.

وقالت الشركة فى بيانها : بكل محبة وتقدير ونظرًا للأوضاع والظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات، وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفلة كاسيت 2 بـ نادي البشارات إلى تاريخ 4 يوليو المقبل.

وأضافت فى البيان : نعتذر منكم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا، ونؤكد أن جميع التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، وإذا كان الموعد الجديد لا يناسبكم سنرجع كامل المبلغ المدفوع عن طريق شركائنا، شكرا من القلب على تفهمكم ودعمكم الدائم، ومحبتكم التي نعتز بها دائما. 

مصطفى قمر يهنئ ابنته

من ناحية أخرى هنأ الفنان مصطفى قمر ابنته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر منشور مؤثر شاركه مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر قمر مجموعة صور تجمعه بابنته، وأرفقها بتعليق يعبر عن حبه العميق وفخره بها، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد جوجو ابنتي الجميلة أحبك أكثر مما يمكنني أن أقول أنت شمس حياتي وتجعلين حياتي أفضل أتمنى لك في يومك الخاص أن تكون كل السنوات القادمة مباركة بسعادة لا تنتهي".

ولاقت كلمات الفنان الرقيقة لابنته تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين شاركوه الاحتفال وتمنوا لابنته عيد ميلاد سعيدًا وعمرًا مديدًا مليئًا بالخير والسعادة. 

وتُظهر هذه اللحظة الأبوية الحانية الجانب العاطفي للفنان المحبوب وعمق علاقته بأسرته.

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