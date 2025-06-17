جيش الاحتلال: نفذنا سلسلة غارات على مواقع صواريخ أرض-أرض غرب إيران

أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ سلسلة غارات على مواقع صواريخ أرض-أرض غرب إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس أن الجهات المعنية في إيران قد أعدّت خططًا شاملة لإدارة المراكز والمواقع الحساسة في البلاد، تحسّبًا لأي محاولات اغتيال إسرائيلية قد تستهدف القادة الإيرانيين.

وذكر المصدر أن "الخطط الموضوعة تضمن استمرارية القيادة والتحكم، حيث تم إعداد قوائم تضم 10 بدلاء مؤهلين لكل موقع حساس، بهدف الحيلولة دون حدوث أي فراغ أو خلل في إدارة مؤسسات الدولة الحيوية".