إسرائيل.. أضرار جسيمة بـ80 مبنى في بات يام.. و22 على وشك الانهيار

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن بلدية بات يام، الواقعة جنوب مدينة تل أبيب، أعلنت عن تضرر نحو 80 مبنى نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني ، من بينها 22 مبنى وُصفت بأنها "غير صالحة للسكن" ومهددة بالانهيار.

ووفقاً لتصريحات مسؤولين في البلدية، فإن هذه المباني ستُهدم كليًا خلال الفترة المقبلة، فيما قد تستغرق عملية إعادة تأهيل وترميم المنطقة المستهدفة نحو خمس سنوات، في ظل حجم الدمار والتعقيدات الهندسية والإدارية المتوقعة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن قرار مهاجمة إيران كان "تاريخيًا"، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية كانت على دراية مسبقة بأن هذا القرار سيترتب عليه أضرار، إلا أن "التهديد الإيراني لم يترك خيارًا آخر"، على حد تعبيره.

وفي تصريحات لوسائل إعلام، أوضح الوزير أن إسرائيل تعيش أيامًا عصيبة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الشعب الإسرائيلي موحد ويدعم العملية العسكرية ضد إيران”.

وشدد الوزير على أن "تغيير النظام الإيراني ليس هدفًا للعملية العسكرية، لكنه قد يكون إحدى نتائجها"، بحسب قوله.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع أن "المعركة مع إسرائيل ستدار بحكمة وستنتهي لصالح الشعب الإيراني"، في إشارة إلى ثقة طهران بقدرتها على تجاوز التصعيد الراهن وتحقيق مكاسب استراتيجية على المدى البعيد.