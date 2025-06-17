شهادات مضروبة.. القبض على صاحب كيان تعليمي بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة ، والزعم بمنحهم شهادات في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط مالك الكيان مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – مطبوعات دعائية) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.