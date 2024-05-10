فيفو قلبت الموازين.. موبايل جبار بإمكانات مذهلة وسعر اقتصادي

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا ذكيا جديدا صديقا للميزانية تحت اسم Vivo Y18s، والذي تطرحه بسعر اقتصادي بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.



سعر ومواصفات فيفو Vivo Y18s



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y18s ، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بدقة Full HD+ تبلغ 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع.

يتمتع هاتف فيفو Vivo Y18s، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y18s، بمعالج ثماني النواة من نوع Heli G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت ويمكن توسيع الذاكرة بما يصل إلى 6 جيجابايت عبر توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت أو 1 تيرابايت من خلال فتحة بطاقة microSD.

Vivo Y18s

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y18s، على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، تشحن عبر منفذ USB Type-C.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى بالهاتف نظام Android 14 مع واجهة فيفو Funtouch 14 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وحماية IP54 الأساسية ضد الغبار والماء ومكبرات صوت استريو، وBluetooth 5.0، ودعم FM.

Vivo Y18s

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y18s، باللونين البني والأخضر، للبيع في فيتنام، من المتوقع أن يباع مقابل سعر 180 دولارا (أي ما يعادل 8.532 جنيها مصريا).